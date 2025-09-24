Bejelentve a Yakuza Kiwami 3, a harmadik játék remakeje

2025. szeptember 24.
Botyi
A Yakuza Kiwami 3-at hivatalosan is bemutatta a Ryu Ga Gotoku, az előző Kiwami játékokhoz hasonlóan ez is a 2009-es PS3-as Yakuza 3 játék teljes átdolgozása lesz, frissített grafikával, új átvezető jelenetekkel és új játékmenettel.
 

Az előző remake-ekhez, a 2016-ban és 2017-ben megjelent Yakuza Kiwami és Yakuza Kiwami 2-höz hasonlóan a Yakuza Kiwami 3 is jelentősen továbbfejlesztett grafikával és új játékmeneti funkciókkal fog megjelenni. Ráadásul egy vadonatúj spin-off kalandot is kapunk, a Dark Tiest, amelynek főszereplője Yoshitaka Mine.

A Dark Ties alapvetően önálló játék lesz, de a Yakuza Kiwami 3 mellé csomagolva kerül forgalomba, hogy teljes történetet kínáljon. A játékot a stúdió Dragon Engine motorjával újratervezték és 16 évvel az eredeti játék után Japán Okinawa régiója megváltozott, így a látványt teljesen átalakították.

A Yakuza Kiwami 3 és a Yakuza 3 Gaiden: Dark Ties 2026. február 12-én jelenik meg csomagban PS5-re, Xbox Series X/S-re, Switch 2-re, PS4-re és PC-re.

1 hozzászólás

petrovicsz

2 perce

Remake. ismét. hajrá.

