Bejelentve a FATAL FRAME II: Crimson Butterfly REMAKE

Nagy meglepetésre a KOEI TECMO Europe és a Team NINJA bemutatta első előzetes trailerét a 2026 elején megjelenő japán horror-kalandjátékához, a FATAL FRAME II: Crimson Butterfly REMAKE-hez, amely PS5-re, Switch 2-re, Xbox Series X|S-re és PC-re jön.
 

A FATAL FRAME II: Crimson Butterfly REMAKE a horror sorozat második játékának teljes átdolgozása lesz, amely eredetileg 2003-ban jelent meg PS2-re FATAL FRAME/Project Zero II: Crimson Butterfly címen a franchise egyik legelismertebb játéka.

Ez a klasszikus japán horrorjáték az ikertestvérek, Mio és Mayu Amakura történetét követi, akik meglátogatnak egy helyet gyermekkorukból. Míg Mio a múltra emlékezik, nővére, Mayu egy bíborvörös pillangó vonzza, amely egy rejtélyes, látszólag nem létező faluba vezeti, ahol kezdetét veszi egy őrült menekülés.

A remake az eredeti játék teljes átdolgozását magával hozza, beleértve a grafika és a hang javítását, valamint a játék alapvető rendszerének és vezérlésének fejlesztését. A tervek szerint a sorozat egyedi mechanikája, a Camera Obscura gazdagabb és magával ragadóbb játékélményt nyújt majd.

