Bejelentve a FATAL FRAME II: Crimson Butterfly REMAKE

A FATAL FRAME II: Crimson Butterfly REMAKE a horror sorozat második játékának teljes átdolgozása lesz, amely eredetileg 2003-ban jelent meg PS2-re FATAL FRAME/Project Zero II: Crimson Butterfly címen a franchise egyik legelismertebb játéka.
Ez a klasszikus japán horrorjáték az ikertestvérek, Mio és Mayu Amakura történetét követi, akik meglátogatnak egy helyet gyermekkorukból. Míg Mio a múltra emlékezik, nővére, Mayu egy bíborvörös pillangó vonzza, amely egy rejtélyes, látszólag nem létező faluba vezeti, ahol kezdetét veszi egy őrült menekülés.
A remake az eredeti játék teljes átdolgozását magával hozza, beleértve a grafika és a hang javítását, valamint a játék alapvető rendszerének és vezérlésének fejlesztését. A tervek szerint a sorozat egyedi mechanikája, a Camera Obscura gazdagabb és magával ragadóbb játékélményt nyújt majd.