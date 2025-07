Bejelentették PS5-re a Life is Strange Collectiont

A Square Enix bejelentette, hogy minden eddigi Life is Strange-játékot összecsomagol egy dobozkába annak érdekében, hogy elérhetővé tegye a teljes kollekciót a PS5-ös kalandjáték-rajongók számára.

A Life is Strange Collection címre keresztelt pakk október 2-án érkezik majd meg a boltok polcaira, és 60 dolláros árcédulával kínál a rajongóknak mintegy, ami kifejezetten jó üzletnek tekinthető, különösen abban a tekintetben, hogy egyik epizód sem volt éppen üresjárat.A Life is Strange Collection egészen pontosan a következő játékokat tartalmazza majd:Life is Strange RemasteredLife is Strange: Before the Storm RemasteredLife is Strange 2Life is Strange: True Colors Deluxe EditionLife is Strange: Double Exposure Ultimate EditionMinden egyes letölthető tartalom és előrendelői bónusz, ami megjelent az egyes játékokhoz