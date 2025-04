Bejelentették az Xbox Game Pass egyik legizgalmasabb 2025-ös meglepetését: itt debütál a Witchbrook!

Az Xbox Game Pass csapata csendben bejelentette 2025 egyik legnagyobb meglepetését a rajongók számára, hiszen kiderült, hogy a kérdéses szolgáltatáson debütálhat majd a megjelenés napján a Witchbrook című projekt.

Ha most összevontad a szemöldöködet, az nem véletlen, a kérdéses név egyelőre még nem kapott túl nagy figyelmet a sajtóban, de a Chucklefish alkotása óriásit robbanhat, hiszen egy a Harry Potter franchise által ihletett alkotás lesz, amelyEgy kicsit olyan élmény várható, mintha a Stardew Valley, a Harvest Moon és a The Sims egyes elemeit ötvöztük volna egyetlen alkotásban, de hogy ti is jobban ráláthassatok erre a nem kicsit retro élményre, mutatunk hozzá egy kedvcsinálót, mert érdemes a figyelemre:

Nézd nagyban ezt a videót!