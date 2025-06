Battlefield 2042-vel és egy FNAF-játékkal is bővült a PS Plus Game Catalog

A Sony bejelentette, hogy júniusban újabb játékokkal bővül a PS Plus Premium előfizetőinek játéklistája, hiszen június 17-én egyszerre több nagyszerű címet is feltesznek a Game Catalog és a Classic Catalog kínálatába.

A Game Catalog felhozatala például olyan nevekkel bővül, mint a Battlefield 2042, az Eiyuden Chronicles: Hundred Heroes, az ENDLESS Dungeon, az FBC: Firebreak, a Five Nights at Freddy's: Help Wanted 2, a theHunter: Call of the Wild, a Train Sim World 5 és a We Love Katamari Reroll + Royal Reverie.Ezen felül kizárólag a Classic Catalog egy valódi klasszikussal bővülhet majd, hiszen PS4-re és PS5-re is letölthetik majd innen a Premium felhasználók