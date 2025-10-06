Az utolsó köröket róhatjuk online a Need for Speed: Rivals-ban

Az EA október 7-én leállítja a Need for Speed: Rivals online szervereit, ezzel véget vetve a 2013-as versenyjáték egy korszakának, ennek ellenére a játék továbbra is megvásárolható lesz az áruházakban.
 

A Need for Speed: Rivalst a Ghost Games és a Criterion Games fejlesztette és az EA gondozásában jelent meg. Ez volt a Need for Speed sorozat huszadik része és egyben a Ghost Games debütálását is jelentette a franchise fő fejlesztőjeként.

A megjelenésekor pozitív kritikákat kapott, majd eljött a 2015-ös mobilverzió, a Need for Speed: No Limits, valamint egy azonos című reboot. Bár a Rivals online szolgáltatásai megszűnnek, továbbra is élvezhetjük az offline módokat.

Sőt, a Need for Speed: Rivalst PC-re, PS3-ra, PS4-re, Xbox 360-ra és Xbox Onera továbbra is megvásárolhatjuk, amely PS5-ön és Xbox Series X/S-en is játszható a visszafelé kompatibilitásnak köszönhetően.
Need for Speed: Rivals
