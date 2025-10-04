Az ígéretek ellenére a Payday 3 nem kap offline módot

A dolgok egyre rosszabbak: miután a Starbreeze véletlenül 50 dollárral megemelte a Payday 2 Infamous Collection árát és nemrég törölték a Dungeons & Dragons játékot, most kiderült, hogy a Payday 3 nem kap offline módot.
 

Az ironikus módon Our Future című élő közvetítésben Jonas Skantz ügyvezető igazgatót megkérdezték, mi a helyzet a Payday 3 offline módjával, mire a vezető elutasította az ötletet, megjegyezve, hogy "nem megvalósítható".

Elmondása szerint a csapatot a jó szándék vezérelte és megpróbálták megvalósítani, de ez nem kivitelezhető a játék jelenlegi állása szerint. Ennek legfőbb oka, hogy véges számú emberük van, a fontos dolgokra koncentrálnak és a frissítési modelljükkel hetekbe telik, mire kiadnak egy kliensfrissítést.

Egy kicsit hosszabb okfejtése végén közölte, ez nem jelenti azt, hogy nem tesznek lépéseket az online szolgáltatások tényleges fejlesztése érdekében - de ez az, ami valójában megvalósíthatatlanná teszi az offline módot.

