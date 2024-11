Az Apex Legends Launch Royale módja visszaviszi a játékot a kezdetekhez

Az Apex Legends : From the Rift rengeteg újdonságot hozott magával és a frissítés emellett egy nosztalgikus ideiglenes játékmódot is tartalmaz, amely többé-kevésbé visszaállítja a lövöldét abba az állapotba, amikor a 2019-es megjelenésekor volt.

"Lépjen vissza az időben ahhoz az élményhez, amivel minden kezdődött: Launch Royale" - olvasható az EA blogbejegyzésében. Ez az új mód (Limited Time Mode) az: old school fegyverek, legendák, képességek, szabályrendszer és térkép, nincs EVO páncél vagy képességfejlesztés.A 23. évad új képességekkel is ellátja a harci orvost, a Lifelinet és bevezet egy új univerzális közelharci kozmetikumot, a Raptor's Claw-t. Résen kell lennünk a Rift Relicek után is, ezek erős új tárgyak, amelyek spontán jelennek meg a meccseken.

Nézd nagyban ezt a videót!