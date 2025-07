Az Anthem játékosai privát szerverekkel mentenék meg a lövöldét

Múlt héten jelentették be, hogy az Anthem et lekapcsolják január közepén és mivel ez egy kizárólag online működő cím, teljesen játszhatatlanná válik, néhány rajongó pedig nem offline módot kér, hanem mással fordul az EA-hez.

Létrehoztak a Change.org-on egy petíciót az " Anthem megmentése" érdekében és cikkünk írásakor több mint 650-en írták alá. Ahelyett, hogy csatlakoznának az offline módot követelők sorába, azt, vagy a dedikált szerver binárisokat opcionális DLC-ként, lényegében átadva a stafétát a közösségnek a játék fenntartására.A petícióban azt is kifejtik, az EA-nak ritka lehetősége van arra, hogy jó pontokat szerezzen azzal, hogy megmutatja, a játékok megőrzése lehetséges és pénzügyileg is megvalósítható, hiszen még a szerverleállítás utáni állapotban is el tudja adni a játékot.Ez egy elég ambiciózus ötlet, de a tapasztalat az, hogy a hasonló aláírásgyűjtések nem érnek célt és jelen esetben is csak pár száz fő támogatja az ötletet.