Aranylemezen a The Outer Worlds 2

pc
ps5
xboxsx
2025. október 11.
6923
Botyi profilja, adatai
Botyi
A The Outer Worlds 2 a hírek szerint átlépte a fejlesztés célvonalát, aranylemezre kerülhet a népszerű, 2019-es sci-fi RPG folytatása és eközben az Xbox előtöltése révén nyilvánosságra került a fájlmérete is.
 

2025-ben nagy éve van az Obsidian Entertainment-nek: februárban kiadta az Avowedet, júniusban bejelentették a Grounded folytatását, amely még abban a hónapban korai hozzáférésbe került. Most pedig, a 2021-es E3-as leleplezése után a The Outer Worlds 2 mindössze néhány hétre van a megjelenéstől.

Több megbízható iparági újságíró szerint a The Outer Worlds 2 aranylemezre került, ami azt jelenti, hogy az Obsidian befejezte a fejlesztést és készül az október 29-i megjelenésre. A sci-fi RPG folytatásának előtöltése elérhető Xboxon, ebből kiderült a 80 GB-os fájlméret, ami nagyjából kétszerese az eredeti The Outer Worlds-nek.

A játék Xbox Game Passen is elérhető lesz a megjelenés napján, valamint PC-re és talán nem olyan meglepő módon az Xbox Game Studios kiadja PS5-re is.

The Outer Worlds 2 a hírek szerint átlépte a fejlesztés célvonalát, aranylemezre kerülhet a népszerű, 2019-es sci-fi RPG folytatása és eközben az Xbox előtöltése révén nyilvánosságra került a fájlmérete is.'>
nincs még hozzászólás

The Outer Worlds 2
27.500 Ft-tól
kövesd a játékot!
 

kapcsolódó hírek, cikkek

Többjátékos támogatással érkezhet a The Outer Worlds 2?

Többjátékos támogatással érkezhet a The Outer Worlds 2?

Közelebb lehet a The Outer Worlds 2 megjelenése, mint azt gondolnánk

Közelebb lehet a The Outer Worlds 2 megjelenése, mint azt gondolnánk

legutóbbi hozzászólások
 

Mivel játszol PC-n?
689360 11

VS
Egér + bill
Kontroller
marco profiljaBotyi profilja