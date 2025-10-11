Aranylemezen a The Outer Worlds 2

2025-ben nagy éve van az Obsidian Entertainment-nek: februárban kiadta az Avowedet, júniusban bejelentették a Grounded folytatását, amely még abban a hónapban korai hozzáférésbe került. Most pedig, a 2021-es E3-as leleplezése után a The Outer Worlds 2 mindössze néhány hétre van a megjelenéstől.
Több megbízható iparági újságíró szerint a The Outer Worlds 2 aranylemezre került, ami azt jelenti, hogy az Obsidian befejezte a fejlesztést és készül az október 29-i megjelenésre. A sci-fi RPG folytatásának előtöltése elérhető Xboxon, ebből kiderült a 80 GB-os fájlméret, ami nagyjából kétszerese az eredeti The Outer Worlds-nek.
A játék Xbox Game Passen is elérhető lesz a megjelenés napján, valamint PC-re és talán nem olyan meglepő módon az Xbox Game Studios kiadja PS5-re is.
The Outer Worlds 2 has gone Gold and is now available for pre-load on Xbox Series X|S (? 79 GB). pic.twitter.com/gu9UvNFNaA? Klobrille (@klobrille) October 10, 2025