Áprilisban indult, októberben már le is áll a Steel Hunters című live-service lövölde

Az élő szolgáltatást tartalmazó mecha shooter, a Steel Hunters októberben leáll, jelentették be alig három hónappal azután, hogy belépett a korai hozzáférésbe, az ingyenesen játszható címet a World of Tanks sorozatáról ismert Wargaming fejlesztette és adta ki.

Egy friss blogbejegyzésben azt írták, nehéz híreket osztanak meg, miszerint meghozták a döntést, hogy a Steel Hunters-t leállítják. Bár sok támogatást kaptak a felhasználóktól, arra a következtetésre jutottak, hogy a fejlesztés folytatása nem fenntartható.A szerverek még három hónapig, "körülbelül" október 8-ig működnek, addig is minden játszható Huntert feloldanak, még olyanokat is, amelyeket eddig nem adtak ki és egy búcsúversenyt is terveznek, amelynek további részleteit később mutatják be.A Steel Hunters bezárásának egyik oka talán az, hogy, de ez egy újabb példa arra, hogy milyen nehéz fenntartható live service játékokat létrehozni.