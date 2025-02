Áprilisban érkezik a The Talos Principle: Reawakened

A Devolver Digital és a Croteam bejelentette, hogy április 10-én jelenik meg a The Talos Principle radikálisan felújított változata, a The Talos Principle: Reawakened, amely PS5-re, Xbox Series X|S-re és PC-re jön, utóbbira már elérhető a demó.

A hivatalos megjelenési dátum örömére egy friss trailer is megjelent, amely néhány puzzlet és a játékban elérhető új környezeteket mutatja be. Az eredeti játékból megismert világ részletesebb lesz, mint valaha, azhozott el.Kapunk egy vadonatúj Puzzle Editort, ami pont az, amire elsőre eszedbe jut, vagyis lehet majd kreatívkodni, új rejtvényeket alkotni. Ha még nem döntötted el, hogy érdekel-e, PC-n demó formájában ingyenesen kipróbálható egy középkori környezettel és a már említett szerkesztőt is tartalmazza.

