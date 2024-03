Hamarosan belevethetjük magunkat egy posztapokaliptikus sztoriba a Broken Roads érkezésével

A Drop Bear Bytes hivatalos bejelentése szerint április 10-én jelenik meg az általuk készített Broken Roads címen futó alkotás, amely egy posztapokaliptikus világot tár elénk RPG játékmenettel átitatva.

A játék a készítők elmondása szerint egy olyanbonyolíthatjuk majd le. Kapunk ezen felül egy nagyon mély és szövevényes történeti szálat is, amely bemutatja az emberek valós arcát. Vajon a valós világunk emberei hogyan viselkednének egy posztapokaliptikus jövőben? Mi is mindent megtennénk a túlélés érdekében vagy azért maradna bennünk emberség és megértés is? Ehhez hasonló kérdéseket feszeget majd a Broken Roads históriája.A Broken Roads, mint azt már fentebb is olvashattátok, idén, április 10-én jelenik meg Playstation 4-re, Playstation 5-re, Xbox One-ra, Xbox Series X/S-re és PC-re. Alább pedig megtekinthető a megjelenési dátum bejelentésének tiszteletére készült videós előzetes.

