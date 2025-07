Állítólag több Fallout-játék is készül a háttérben

Lassan hét év telt el az utolsó fővonalbeli Fallout-játék óta és bár a Fallout 3 esetében egy Oblivion-stílusú remasterről szólnak a hírek, a Bethesda egyelőre nem nyilatkozott a sorozat jövőjéről, most is csak pletyka-szinten került szóba.

A VGC munkatársa, Jordan Middler a Skill Up podcastben azt állította, hogy "több Fallout projekt is fejlesztés alatt áll,". Bár nem részletezte, hogy mi lehet az, a rajongók már évek óta kérik a Bethesdát, hogy az Obsidian vegye át az irányítást egy új játékkal.Az egyébként kevésbé valószínű, hogy ez egy szó szerinti New Vegas 2 lesz, de az Obsidian 2023-ban azt mondta, hogy "szívesen" készítene egy új Falloutot, de hangsúlyozta, hogy akkor még nem volt fejlesztés alatt. Middler kijelentette, hogy a nagyon várt projekt még nincs eléggé előrehaladott állapotban ahhoz, hogy egyhamar játszhassunk vele.