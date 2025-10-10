Akkorát robbant a Battlefield 6, hogy nem győzik a szerverek

Elérkezett a Battlefield 6 megjelenési napja, az FPS iránti érdeklődés pedig elérte a csúcspontját, többek között a Steamen a legkelendőbb játék jelenleg. A Battlefield Comms csapata közzétett egy közleményt a nap folyamán, miszerint sorbanállási rendszer van érvényben, hasonlóan a bétateszthez.
A Battlefield 6 megjelenésével egyébként hatalmas játékosáradat érkezett, körülbelül 500 ezren várakoztak a megjelenés pillanatában. A Battlefield Comms biztosított mindenkit, hogy a várakozási idő nem lesz jelentős és a lehető leggyorsabban engednek be.
Sajnos egyes játékosok hibaüzenetet kapnak, amikor az első helyre kerülnek a sorban, erre a hibára nincs megoldás, az egyetlen dolog amit tehetünk, hogy újra beállunk a sorba és érdemes ellenőrizni a kapcsolatunkat (router újraindítás, tűzfal beállítás).
A quick reminder on login queues as Battlefield 6 launches.— Battlefield Comms (@BattlefieldComm) October 10, 2025
With the game now live, many of you are jumping in at the same time. To help keep things smooth and stable for everyone, login queues are active during this peak launch moment.
We're letting as many of you in as we? https://t.co/TJbxlUjKWE