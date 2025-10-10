Akkorát robbant a Battlefield 6, hogy nem győzik a szerverek

2025. október 10.
Botyi
Mi történik a Battlefield 6 szervereivel? - tehetjük fel a kérdést, ugyanis előfordulhat, hogy nem tudunk belépni, a szerver karbantartása és a túlterheltsége gyakori problémák, amelyek megakadályozzák a kapcsolódást.
 

Elérkezett a Battlefield 6 megjelenési napja, az FPS iránti érdeklődés pedig elérte a csúcspontját, többek között a Steamen a legkelendőbb játék jelenleg. A Battlefield Comms csapata közzétett egy közleményt a nap folyamán, miszerint sorbanállási rendszer van érvényben, hasonlóan a bétateszthez.

A Battlefield 6 megjelenésével egyébként hatalmas játékosáradat érkezett, körülbelül 500 ezren várakoztak a megjelenés pillanatában. A Battlefield Comms biztosított mindenkit, hogy a várakozási idő nem lesz jelentős és a lehető leggyorsabban engednek be.

Sajnos egyes játékosok hibaüzenetet kapnak, amikor az első helyre kerülnek a sorban, erre a hibára nincs megoldás, az egyetlen dolog amit tehetünk, hogy újra beállunk a sorba és érdemes ellenőrizni a kapcsolatunkat (router újraindítás, tűzfal beállítás).

