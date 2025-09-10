A WWE 2K25-tel, a Persona 5 Tacticaval és a Green Hell-lel erősít a PS Plus

ps4
ps5
2025. szeptember 10.
Botyi profilja, adatai
Botyi
A Sony nyilvánosságra hozta, hogy milyen további játékok érkeznek ebben a hónapban a PS Plus előfizetési szolgáltatás Extra és Premium szintjeire, ezek szeptember 16-tól lesznek elérhetők, a korábban bejelentett címek mellett.
 

Érdemes lesz kipróbálni a WWE 2K25-öt, amely márciusban jelent meg és az utóbbi idők egyik legjobb sport játéka, hatalmas karakterlistával, grafikai frissítésekkel és továbbfejlesztett karrier móddal. A Persona 5 Tactica a Persona 5 spin-offjaként jelent meg 2023-ban és egy teljesen új történetben vesznek részt hőseink, aki pedig kedvelte az alapjátékot, annak érdemes lesz kipróbálnia.

A Premium előfizetők hozzáférést kapnak a 2003-as klasszikus akciójátékhoz, a Legacy of Kain: Defiancehez is és valójában ez az egyetlen a Premium szinten, amelyet erre a hónapra terveztek. Az ősz kezdetére megérkezik a Conscript és a Crow Country is, amelyek már horror kategóriába sorolhatók.

A szeptemberi címek között találjuk még a The Invincible-t, a Fate/Samurai Remnantot és a Green Hell-t, szóval egy elég erős hónapnak nézünk elébe!

