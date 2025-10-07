A World of Warcraft következő kiegészítése kinyírja a legnépszerűbb modokat

A World of Warcraft következő kiegészítése, a Midnight jelenleg alfa fázisban van és számos tartalomkészítő kipróbálhatta. A Blizzard elmagyarázta, hogy a Midnight egyszerűen letiltja a valós idejű harci adatokhoz kapcsolódó add-onok használatát, mint például a BigWigs és a Deadly Boss Mods nem fognak működni.
A szintén népszerű WeakAuras kiegészítő funkcióinak egy jelentős része is eltűnik: ez egy hatékony eszköz, amellyel mindenféle egyedi grafikát és információt megjeleníthetünk a játékban. Sokan harci adatokhoz használják, vagy hogy valamilyen módon nyomon kövessék képességeiket, segítse őket a boss-csaták során.
Ezek eltűnése sok felhasználónál kiverte a biztosítékot, bár a Blizzard bejelentette, hogy a Midnight-ba saját fejlesztésű eszközöket fog beépíteni, hogy pótolja a hiányosságokat, ezeknek az új funkcióknak a többsége még nem tesztelhető, így senki sem tudja megmondani, hogy ezek megfelelő helyettesítők lesznek-e.