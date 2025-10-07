A World of Warcraft következő kiegészítése kinyírja a legnépszerűbb modokat

pc
2025. október 07.
32714
Botyi profilja, adatai
Botyi
A World of Warcraft: Midnight-tal a Blizzard jelentős változásokat hoz a játékba, amely számos felhasználói modot elavulttá tesz, azonban a stúdió teljesen el is távolítja ezeket a kiegészítőket, aminek nem mindenki örül.
 

A World of Warcraft következő kiegészítése, a Midnight jelenleg alfa fázisban van és számos tartalomkészítő kipróbálhatta. A Blizzard elmagyarázta, hogy a Midnight egyszerűen letiltja a valós idejű harci adatokhoz kapcsolódó add-onok használatát, mint például a BigWigs és a Deadly Boss Mods nem fognak működni.

A szintén népszerű WeakAuras kiegészítő funkcióinak egy jelentős része is eltűnik: ez egy hatékony eszköz, amellyel mindenféle egyedi grafikát és információt megjeleníthetünk a játékban. Sokan harci adatokhoz használják, vagy hogy valamilyen módon nyomon kövessék képességeiket, segítse őket a boss-csaták során.

Ezek eltűnése sok felhasználónál kiverte a biztosítékot, bár a Blizzard bejelentette, hogy a Midnight-ba saját fejlesztésű eszközöket fog beépíteni, hogy pótolja a hiányosságokat, ezeknek az új funkcióknak a többsége még nem tesztelhető, így senki sem tudja megmondani, hogy ezek megfelelő helyettesítők lesznek-e.

Nézd nagyban ezt a videót!



World of Warcraft: Midnight-tal a Blizzard jelentős változásokat hoz a játékba, amely számos felhasználói modot elavulttá tesz, azonban a stúdió teljesen el is távolítja ezeket a kiegészítőket, aminek nem mindenki örül.'>
nincs még hozzászólás

World of Warcraft
3.999 Ft-tól
kövesd a játékot!
 

kapcsolódó hírek, cikkek

Még júniusban Warcraft-játékokkal és Call of Duty: WWII-vel bővül a Game Pass

Még júniusban Warcraft-játékokkal és Call of Duty: WWII-vel bővül a Game Pass

Egy Blizzard-játék is kaphat Netflix-adaptációt a közeljövőben

Egy Blizzard-játék is kaphat Netflix-adaptációt a közeljövőben

A GOG mentheti meg a klasszikus Warcraft 1-2-t

A GOG mentheti meg a klasszikus Warcraft 1-2-t

legutóbbi hozzászólások
 

Mivel játszol PC-n?
689080 11

VS
Egér + bill
Kontroller
marco profilja