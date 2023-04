A vadászkutyás Handler karakter lett a Remnant II aktuális videójának főszereplője

A Gearbox Publishing és a Gunfire Games csapata újabb videót mutatott be a Remnant II -ről, melynek középpontjába a Handler nevű karakter került, aki azért érdekes, mert soha nem lesz majd egyedül a csatamezőn.

A Handler ugyanis azon túl, hogy bár önmagában is egy erős harcos,, akivel együtt garantáltan a legkeményebb ellenfeleket is könnyedén le tudják majd gyűrni, mint ahogyan azt az alábbi kedvcsinálón lehetőségünk nyílik megismerni. Remnant II várhatóan még az idei évben megjelenik PC-re, PS5-re és Xbox Series X/S-re, ennél pontosabb dátummal azonban egyelőre még nem szolgáltak hozzá a készítők. Addig is azonban itt a legfrissebb trailer hozzá:

