Az angolul Mia Paige hangján megszólaló harcos egy érdekes karakter lesz, hiszen tudósként a szellemi energiát kutatja, miközben Joe Higashi, a legendás muay thai bajnok legjobb tanítványa volt, ígyPreecha ezért a tudományért harcol, méghozzá az alábbi kedvcsináló alapján kifejezetten ügyesen. Ha megtetszett volna, a Fatal Fury: City of the Wolves című verekedős játék 2025 elején jön majd PC-re, PS4-re, PS5-re és Xbox Series X/S-re.

Továbbra is csak úgy ontja magából a Fatal Fury: City of the Wolves videókat az SNK csapata, amelyek azt a célt szolgálják, hogy megismerkedhessünk a játék érkező karaktereivel, így esetünkben most Preechával.