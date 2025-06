A The Witcher 4 nem pontosan úgy fog festeni, mint a techdemóban

A The Witcher 4 fejlesztői még mindig vívják a harcukat a kommentelőkkel, hogy mit is jelent pontosan egy techdemó a végleges játékhoz képest, most ismét közölték, nem garantálják, hogy változatlanul fog megjelenni.

Jan Hermanowicz, a CDPR mérnöki és gyártási vezetője tegnap a GamesRadar+-nak arról beszélt, rengeteg tanulságot vontak le a Cyberpunk elindításából. Ezért ezúttal nem nevezik játékmenetnek, amit a The Witcher 4-ből láthattunk és nem tesznek úgy, mintha ez lenne a tényleges játék - ez egy technológiai demó.Vagyis a régió, az északi Kovir nemzet meg fog jelenni a játékban és a techdemó a CD Projekt Red tényleges eszközein alapul, de ezfogja használni. Sajnos az nem derült ki, hogy amikor a CDPR legközelebb friss trailerrel jelentkezik, az mennyire tükrözi majd a végleges játékot.