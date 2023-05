A The Lord of the Rings: Gollum fejlesztői sajnálják, hogy nem tudták teljesíteni az elvárásokat

A The Lord of the Rings: Gollum fejlesztői, a Daedalic Entertainment bocsánatkérést osztott meg, miután a fantasy játék nagyrészt negatív visszajelzéseket kapott mindenhol, "mélységesen sajnálják" a lehangoló fogadtatást és készülnek a frissítések.

Kérjük, fogadjátok el őszinte bocsánatkérésünket minden csalódásért, amit ez okozott. Stúdióként és szenvedélyes Gyűrűk Ura-rajongóként mindig is az volt a célunk, hogy egy lebilincselő és magával ragadó, történetközpontú kalandot meséljünk el. Egy olyan történet megalkotása, amelyben Középfölde a játszóterünk, a legnagyobb megtiszteltetés volt - és a legnagyobb kihívás, amivel eddig szembesültünk.

A few words from the " The Lord of the Rings: Gollum? " team pic.twitter.com/adPamy5EjO ? The Lord of the Rings: Gollum (@GollumGame) May 26, 2023

A Lord of the Rings Gollum Steam-értékelései "többnyire negatívak" és a Metacritic pontszáma is hasonlóan lesújtó. A Daedalic közölte, sajnálják, hogy a játék nem felelt meg a maguk, vagy az elkötelezett közösségük által támasztott elvárásoknak. Hozzátették, hogy, amelyekkel a lehető legteljesebb mértékben élvezhetük a játékot.A fejlesztő így fogalmazott:Arról is beszámoltak, hogy folyamatosan adnak majd tájékoztatást a közelgő javításokról és fejlesztésekről. A Game Channel tesztjét itt olvashatjátok