A Take-Two még bízik a Civilization VII sikerében

Most Strauss Zelnick, a Take-Two vezérigazgatója az IGN-nek elmondta, a Civilization VII a játék élettartama alatt teljesíteni fogja az elvárásokat - annak ellenére, hogy a Steamen például a Civilization V és a Civilization VI is népszerűbb.
A fél évvel ezelőtt debütált stratégia "vegyes" értékelésekkel áll a Valve áruházában és a felhasználók továbbra is elégedetlenek a játék jelenlegi állapotával." Zelnick kiemelte, hogy a Civ mindig is lassan terjedt és úgy véli, a frissítések segíteni fognak és abban is hisz, hogy a Civilization VII megfelel majd a vállalat elvárásainak.
A játék a Redditen is téma, az egyikük hozzászóló szerint a friss kiadás teljesen más élményt nyújt, a Civ V és VI megbízhatóbban szórakoztató és változatosabb, a VII-es túlságosan gyorsnak tűnik, még a maratoni módban is.
Even this long after release, twice as many people are playing V as playing VII. What conversations do you think are being at Firaxis?
byu/throwawaymnbvgty inciv