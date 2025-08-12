A Take-Two még bízik a Civilization VII sikerében

linux
mac
switch
pc
ps4
ps5
xone
xboxsx
2025. augusztus 12.
6027
Botyi profilja, adatai
Botyi
Pontosan hat hónappal ezelőtt a Civilization VII megjelent és rengeteg panasz érkezett a felhasználói felülettől kezdve a mesterséges intelligenciáig, majd a Firaxis ígéretet tett arra, hogy a javítások el fognak készülni.
 

Most Strauss Zelnick, a Take-Two vezérigazgatója az IGN-nek elmondta, a Civilization VII a játék élettartama alatt teljesíteni fogja az elvárásokat - annak ellenére, hogy a Steamen például a Civilization V és a Civilization VI is népszerűbb.

A fél évvel ezelőtt debütált stratégia "vegyes" értékelésekkel áll a Valve áruházában és a felhasználók továbbra is elégedetlenek a játék jelenlegi állapotával." Zelnick kiemelte, hogy a Civ mindig is lassan terjedt és úgy véli, a frissítések segíteni fognak és abban is hisz, hogy a Civilization VII megfelel majd a vállalat elvárásainak.

A játék a Redditen is téma, az egyikük hozzászóló szerint a friss kiadás teljesen más élményt nyújt, a Civ V és VI megbízhatóbban szórakoztató és változatosabb, a VII-es túlságosan gyorsnak tűnik, még a maratoni módban is.

Even this long after release, twice as many people are playing V as playing VII. What conversations do you think are being at Firaxis?
byu/throwawaymnbvgty inciv
Civilization VII megjelent és rengeteg panasz érkezett a felhasználói felülettől kezdve a mesterséges intelligenciáig, majd a Firaxis ígéretet tett arra, hogy a javítások el fognak készülni.'>
nincs még hozzászólás

Civilization VII
27.500 Ft-tól
kövesd a játékot!
 

kapcsolódó hírek, cikkek

Lassan úgy néz ki a Civilization VII, ahogy megjelenéskor kellett volna

Lassan úgy néz ki a Civilization VII, ahogy megjelenéskor kellett volna

Szeretnél egy ingyen Civilization VI-ot? Akkor itt az alkalom!

Szeretnél egy ingyen Civilization VI-ot? Akkor itt az alkalom!

Újabb hatalmas frissítést kapott a Civilization VII

Újabb hatalmas frissítést kapott a Civilization VII

legutóbbi hozzászólások
 

Mivel játszol PC-n?
685507 10

VS
Egér + bill
Kontroller
Botyi profilja