A Steam külső nyomásra törölhetett számos felnőtteknek szóló játékot

A múlt héten a Steam nyilvánosságra hozta, hogy elkezdheti eltávolítani azokat a játékokat, amelyek megsértik a harmadik felek (bankok, internetszolgáltatók) által felállított szabályokat, ezzel egy időben kiderült, több felnőtteknek szóló játékot is eltávolítottak.

Ez hatalmas változást jelent egy olyan áruház esetében, amely jellemzően mindenféle anyagot megenged a platformján. Közben a Collective Shout, egy feminista csoport, - amely a pornográfia ellen van (alapítója abortuszellenes), - vállalta a felelősséget a Steamen történt változásért és a játékok eltávolításáért.Nem ez az első eset, hogy a Collective Shout videójátékokat vesz célba: 2018-ban petíciót indítottak, hogy az üzletek ne árulják a Detroit: Become Humant Ausztráliában, mert gyermekbántalmazást ábrázol, annak ellenére, hogy a játék elítéli ezt a cselekményt és a játékos harcol a bántalmazóval.De felléptek a GTA 5 ellen is anno, amiért a játékosok női NPC-ket ölhetnek és vélhetően nem fognak megállni a kisebb címeknél, mint most, amely sorána Steamről.