A State of Decay 3 is megjelenhet PS5-re

Miután a Microsoftnak már gyakorlatilag alig maradt exkluzív videojátéka, most újabb címről derült ki, hogy nem marad meg az Xbox sajátosságának, az MP1st belsős jelentése szerint ugyanis a State of Decay 3 is PS5-re tart.

A hír még nem hivatalos, a lap informátorai azonban nagyon ritkán tévednek - pláne, hogy most az Undead Labs egyik fejlesztőjének önéletrajzára hivatkoznak -, nem mellesleg pedig, ha egy Fable vagy egy Gears of War sem szent már a redmondi óriásnak. State of Decay 3 egyébiránt az Xbox egyik legjobban várt játéka, ami 2020-ban mutatkozott be, azonban a zombis túlélőjátékról azóta is alig hallani konkrétumokat, márpedig igencsak itt lenne már az ideje a megjelenésnek.