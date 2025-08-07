A Sony szerint legkésőbb március végéig megjelenik a Marathon

A kérdező a fejlesztő Bungie vezetőségének helyzetéről is érdeklődött, valamint arról, hogy a Sony mit tenne a legrosszabb esetben, ha a Marathont teljes egészében törölni kellene. A Sony pénzügyi igazgatója, Lin Tao azt válaszolta, hogy a Marathon megjelenése a jelenlegi pénzügyi évben van tervezve, azaz 2026. március 31-ig.
Hozzátette, hogy a pénzügyeket nem befolyásolja, hiszen úgy számoltak vele, hogy a bevezetés a pénzügyi év során megtörténik, igaz, ez nem kötelező érvényű és még nem történt hivatalos bejelentés, ez ősszel várható, ha minden rendben megy.
A törlésre nem is számítanak, elmondása szerint kezelik a problémákat és a megjelenés nem marad el. A Bungieval kapcsolatban Tao megismételte a Sony döntését, miszerint nagyobb ellenőrzést gyakorolnak a stúdió vezetése felett, azzal a céllal, hogy teljes mértékben integrálják a PlayStation Studiosba.