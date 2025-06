A Sony megszüntette a legtöbb PC-s játék régiókorlátozását

A Sony váratlanul elkezdte eltörölni a PC-re portolt PlayStation-játékok korábbi régiókorlátozásait (például God of War Ragnarök, The Last of Us Part 2, Spider-Man 2, a Helldivers 2), vélhetően a Stellar Blade hatalmas sikere miatt.

Sony appears to be removing regional restrictions on their Steam/PC games



God of War Ragnarok https://t.co/WTIWq2tAaV

The Last of Us Part II Remastered https://t.co/vOqKcFL1un

Spider-Man 2 https://t.co/InWenzyKQL

Helldivers 2 https://t.co/oFGJ65nnx0 pic.twitter.com/nslDl07B0R ? Wario64 (@Wario64) June 13, 2025

A feltételezés az volt, hogy a Stellar Blade PC-n is sikert arat majd, de a teljesítménye kiemelkedő volt más PlayStation-címekhez képest. Ennek talán az volt az egyik oka, hogy a játék nem járt ugyanazokkal a PSN-korlátozásokkal , mint más címek, a fejlesztő Shift Upnak valahogy sikerült lazítani a szabályokon.Most a korlátozások megszüntetésével aa Sony-s címekhez. Ez mindenképpen egy jó döntés, mert például a The Last of Us Part 2 is kalózkodás áldozata lett, amikor megjelent PC-n.