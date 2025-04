A Sciel nevű hősre és a grafikai módokra koncentrál a Clair Obscur: Expedition 33 friss trailere

Már csak három hét van hátra a Clair Obscur: Expedition 33 megjelenéséig PS5-re, Xbox Series-re és PC-re, most pedig megismerkedhetünk a játék egyik főszereplőjével, aki egy vidám, de komoly harcos.

Az előző hetekben már bemutatták Gustave , Maelle és Lune karaktereit, most érkezett el Sciel debütálása és a jövő héten egy Monoco the Gestralt bemutató trailerre számíthatunk. Az Xbox-játékosok már most, a megjelenés előtt előretölthetik az érdekesnek ígérkező kalandot, amely a hónap vége felé, április 24-én jelenik meg.A francia indie stúdió az RPG grafikai oldaláról is adott tájékoztatást, így a PC-s játékosok számos testreszabási lehetőségre számíthatnak,is lesznek, valamint a cím PS5 Pro-ra is optimalizálva lesz.

