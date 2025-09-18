A Samorost 2 és a Project Winter tölthető ingyen az Epic Gamesről

Az Epic Games Store bejelentette, hogy ezúttal a Samorost 2 és a Project Winter a két ingyenes játékuk, a két cím szokás szerint egy héten keresztül szerezhető meg díjmentesen és ez az első alkalom, hogy belekerültek az akcióba.

A kanadai Other Ocean Interactive stúdió által fejlesztettis szerepel. A szokásos feladatok mellett (erőforrások gyűjtése, javítás, rádión keresztül mentés kérése) árulók titokban szabotálják a menekülésünket. A 2019-es cím most debütált az Epic Games Storeban, az akció lejárta után 3.560 forintba fog kerülni.A Samorost 2 egy kézzel rajzolt point-and-click kalandjáték, amelyet a cseh Amanita Design fejlesztett és egy kis furcsa űrmanót követ nyomon, aki mentőakcióba kezd elrabolt kutyája megmentése érdekében. A Samorost 2 2023 júniusa óta elérhető az Epicnél, bár eredeti megjelenése 2009-re nyúlik vissza és alapból 1.780 forintot kóstál.