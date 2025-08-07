A Road Redemptiont és a 112 Operatort adja ingyen az Epic Games

A hagyományoknak megfelelően minden csütörtökön az Epic Games Store újabb ingyenes játékokkal jelentkezik, ezúttal a Road Redemptiont és a 112 Operatort szerezhetjük meg és adhatjuk hozzá díjmentesen a könyvtárunkhoz.

A Road Redemption olyan klasszikusok szellemi utódja, mint a Road Rash és a MotorStorm. Ebben a gyors tempójú járműves harci játékban egy motoros bandát vezethetünk egy poszt-apokaliptikus világban, ahol brutális harcok és nagy sebességű üldözések várnak ránk.A 112 Operator a sürgősségi szolgálatok irányítását bízza ránk, a természeti katasztrófáktól a mindennapi balesetekig, valós helyzetek ihlette eseményekre kell reagálnunk és kritikus döntéseket hoznunk. Road Redemption t és a 112 Operator t 2025.