A PS egyik leggyorsabban fogyó játéka, a Helldivers 2 még gyorsabban fogy az Xboxon

2025. szeptember 05.
A Helldivers 2 hatalmas sikert aratott PS5-ön és PC-n, de hasonlóra készül Xboxon is, hiszen a Sony által kiadott harmadik személyű lövölde a múlt héten megérkezett Xbox Series X|S-re és már közel egymillió példányban kelt el.
 

Valószínűleg már túllépte az egymillió eladott példányt, mivel az Alinea Insight által közzétett adatok csak a játék első hat napját veszik figyelembe, akkor a Microsoft konzolján 926 ezer eladást regisztráltak. Ez lenyűgöző szám és összehasonlításképpen PS5-ön az első hat nap alatt 633 ezer darabot adtak el belőle.

Két hónappal a Helldivers 2 megjelenése után egyébként már kiderült, hogy a játék olyan jól teljesített, hogy a Sony történetének hetedik legjövedelmezőbb játékává vált. A Helldivers 2 friss népszerűsége Xboxon természetesen a PlayStationnek is rengeteg pénzt hoz majd.

A Helldivers 2 sikere PC-n és most Xboxon is talán bizonyíték lehet a Sony-nak, hogy a játékok a saját platformon már nem hoznak annyi bevételt. Nagyon úgy tűnik, hogy Xbox már elfogadta az exkluzív játékok nélküli jövőt és szinte a Halo az egyetlen, ami még hátra van a PS-es megjelenésből.
Helldivers 2
