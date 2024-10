A Microsoft szerint a Black Ops 6 debütálása minden idők legnagyobb Call of Duty megjelenése volt

Az Activision lövöldözős sorozatának legújabb címe október 25-én jelent meg Xbox Series X/S, Xbox One, PS5, PS4 és PC platformokra és ez volt az első Call of Duty is, amely már az első napon elérhető volt a Game Passon.

Satya Nadella, a Microsoft vezérigazgatója a cég szerdai első negyedéves eredménybeszámolója során kitért a Call of Duty: Black Ops 6 korai teljesítményére. Elmondása szerint a múlt heti megjelenés minden idők legnagyobb Call of Duty-kiadása volt, amelyszámát tekintve is.Ráadásul a PlayStation és a Steam eladások is több mint 60 százalékkal nőttek az előző évhez képest, Nadella szerint ez azt jelzi, hogy jó a stratégiájuk, ott találkoznak a játékosokkal, ahol vannak. A Black Ops 6 és a Warzone Season 1 november 14-én rajtol, az Activision szerint "kolosszális mennyiségű ingyenes tartalomra" számíthatunk.

