A MARVEL Cosmic Invasion két újabb karakterére derült fény

MARVEL Cosmic Invasion két újabb játszható hőst mutatott be a Summer Game Fest 2025-ön: ők lesznek Rocket Raccoon (Mordály) és She-Hulk (Amazon), a beat 'em upban 15 játszható karakter lesz, közülük hetet már a játék első trailerében bemutattak.

Eddig Amerika Kapitány, Pókember, Venom, Rozsomák, Storm, Nova és Phyla-Vell személye volt ismert a MARVEL Cosmic Invasion ban és többségük jól ismert a Marvel képregények, játékok és filmek rajongói számára. Most tehát két újabb nevet tudtunk meg, őket egy trailerrel leplezték le., Mordállyal találkozhattunk a Marvel's Guardians of the Galaxy-ban és a Marvel Rivalsban. Jennifer Walters nagyra nőtt, zöld alteregója is több videojátékban látható volt, az egyik legutóbbi megjelenése a Fortniteban volt.A friss trailerben néhány pályát is láthatunk, a MARVEL Cosmic Invasion nak azonban még mindig nincs hivatalos megjelenési dátuma.

