A legutóbbi két Elden Ring kiadás átlépte a 15 milliós eladást

Az Elden Ring, - a népszerű RPG, mely több, mint 30 millió példányban kelt el, - univerzumában játszódó nemrég megjelent két játék is globális eladási mérföldkövet ért el - jelentette be a Bandai Namco csütörtökön.

A Shadow of the Erdtree az eredeti játékbüszkélkedhet és új nézőpontot nyitott az Elden Ring misztikus világára és történetére, miközben a Lands Betweenről a Realm of Shadowsba juthattunk.A Nightrein idén májusban jelent meg az Elden Ring-univerzumban egyedülálló multiplayer kooperatív akció játékként és a megjelenést követő 24 óra leforgása alatt több, mint 2 millió példányszámban eladott játék mára átlépte az 5 milliós eladást is, kevesebb, mint két hónappal a megjelenés után.Ami a jövőt illeti: a nemrég bejelentett Elden Ring: Tarnished Edition az alapjátékot és a Shadow of the Erdtree DLC-t hozza el Switch 2-re néhány extrával, közben pedig várhatjuk az élőszereplős mozifilmet