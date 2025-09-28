A legnagyobb játékokat ötvözi az Ananta, ami tényleg létezik és a NetEase adhatja ki

A Twitteren egy felhasználó azt írta, a vezetés, a rablások, a karakterváltások a GTA V-öt idézik, a hackelések a Watch Dogst, a hálókon való lendülés a Spider-Mant, a harc a Batman: Arkhamot, a biztonsági kamerák hackelése a Cyberpunkot 2077-et.
Felmerült a kérdés, hogy ez valós játék-e, de tényleg az, bár még nincs hivatalos megjelenési dátuma, vagy időszaka, az előregisztráció azonban már elindult és a NetEase adja majd ki valószínűleg. Valaki, aki állítólag korai hozzáféréssel rendelkezett a közösségi médiában megosztotta, hogy az Ananta fájlmérete 233 és 250 GB között van.
A Denfaminicogamer japán magazinban egy interjúból kiderült, hogy az Ananta alkalmazottainak száma 700 és 800 fő között mozog, ami elég jelentős szám.
Ananta is a:— NikTek (@NikTekOfficial) September 23, 2025
> an anime style GTA game complete with driving mechanics , heist missions, weapon wheel, GTA V character switching and GTA 6 style visuals
> a Watch Dogs game where you are able to hack and shut down the city lights
> a Spider-Man game with web swinging and? pic.twitter.com/RUMpkZ6qY4