A legnagyobb játékokat ötvözi az Ananta, ami tényleg létezik és a NetEase adhatja ki

2025. szeptember 28.
A eheti State of Playen sok fontos bejelentés történt, például a Wolverine megjelenési dátuma is kiderült, azonban volt egy trailer egy Ananta című játékból is, amely látszólag minden létező nagyobb címet lemásol.
 

A Twitteren egy felhasználó azt írta, a vezetés, a rablások, a karakterváltások a GTA V-öt idézik, a hackelések a Watch Dogst, a hálókon való lendülés a Spider-Mant, a harc a Batman: Arkhamot, a biztonsági kamerák hackelése a Cyberpunkot 2077-et.

Felmerült a kérdés, hogy ez valós játék-e, de tényleg az, bár még nincs hivatalos megjelenési dátuma, vagy időszaka, az előregisztráció azonban már elindult és a NetEase adja majd ki valószínűleg. Valaki, aki állítólag korai hozzáféréssel rendelkezett a közösségi médiában megosztotta, hogy az Ananta fájlmérete 233 és 250 GB között van.

A Denfaminicogamer japán magazinban egy interjúból kiderült, hogy az Ananta alkalmazottainak száma 700 és 800 fő között mozog, ami elég jelentős szám.



Tommy

10 perce

Amerikai BÍróságok felkészülnek, 3, 2, 1. röhögő smiley

