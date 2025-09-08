A konzolos megjelenés új csúcsot hozott PC-n a Delta Force: Hawk Ops-nak

A Delta Force új egyidejű játékosrekordot ért el a Steamen több mint 213 500 felhasználóval, ezt a mérföldkövet röviddel a lövölde konzolokra való debütálása után rögzítették, vagyis új lendületet kapott az ingyenes cím.





A TiMi Studio Group multiplayer lövöldözős játéka 2025 január végén jelent meg PC-re, majd három hónappal később mobilokra, végül augusztus 19-én PlayStation 5-re és Xbox Series X/S-re is megérkezett. Néhány héttel később,a Valve áruházán keresztül, megdöntve ezzel a Steam egyidejű játékosok számának rekordját.A SteamDB adatai szerint ez a harmadik alkalom három hónap alatt, hogy a Delta Force javította ezt a rekordot, legutóbb augusztus 25-én, akkor elérte a 210 413 egyidejű játékost.Az év folyamán a rekordbeállítások általában a jelentős frissítések körül történtek, de most inkább a konzolportoknak köszönhető, főleg mert a Delta Force támogatja a PS5, Xbox Series X/S és PC közötti platformok közötti többjátékos módot.