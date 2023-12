A játékmenetről szól a legújabb Prince of Persia: The Lost Crown trailer

Nagyon beindult a Ubisoft a Prince of Persia: The Lost Crown -nal, hiszen korábban hónapokig semmit sem láttunk vagy hallottunk róla, decemberben azonban már a második kedvcsinálót dobják ki hozzá, ami külön öröm számunkra.

Pláne annak fényében, hogy az alábbi ötperces felvételen a Prince of Persia: The Lost Crown játékmenetét ismerhetjük meg alaposabban, ami több szempontból is felidézi előttünk a legnagyobb klasszikusokat, és közel sem csak azért, mert ismét oldalnézetes élményt kaphatunk tőle.Amennyiben megismerkednél a játékkal, ennél nagyszerűbb lehetőséged a megjelenésig csak az lesz, ha, egyébként a Prince of Persia: The Lost Crown megjelenése január 18-án várható PC-re, PS4-re, PS5-re, Xbox One-ra, Xbox Series X/S-re és Nintendo Switch-re.