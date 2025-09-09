A Hollow Knight: Silksong első javítása könnyebbé teszi a játékot

2025. szeptember 09.
30016
Botyi profilja, adatai
Botyi
A Team Cherry nyilvánosságra hozta a Hollow Knight: Silksong első javításának részleteit, amely kissé megkönnyíti a játék elejét, ez jó hír azoknak, akik eddig azért pontozták le, mert túl nehéznek találják.
 

Különösen néhány korai főellenség enyhe nehézségcsökkentést kap, ráadásul más ellenségek is sebzéscsökkentést szenvedtek el és a rosary jutalmak is némileg növekednek. A patch már elérhető Steames kiadásra, vagy a GOG nyilvános béta verzióján keresztül és a jövő hét közepén minden platformon megjelenik a javítás mindenki számára.

A javítási jegyzékben azt is megemlítik, hogy minden visszamenőlegesen is érvényes lesz, tehát azok, akik jelentős hibát tapasztaltak, amely megakadályozza a továbbjutást, átállhatnak a nyilvános bétára, hogy megkapják a javítást.

Most 18 tétel olvasható a leírásban, de ezzel együtt már készül a második patch is, tehát ha most valami kimaradt, elképzelhető, hogy a következőben javítják.
Hollow Knight: Silksong
