A Hollow Knight: Silksong első javítása könnyebbé teszi a játékot

A Team Cherry nyilvánosságra hozta a Hollow Knight: Silksong első javításának részleteit, amely kissé megkönnyíti a játék elejét, ez jó hír azoknak, akik eddig azért pontozták le , mert túl nehéznek találják.

Különösen néhány korai főellenség enyhe nehézségcsökkentést kap, ráadásul más ellenségek is sebzéscsökkentést szenvedtek el és a rosary jutalmak is némileg növekednek. A patch már elérhető Steames kiadásra, vagy a GOG nyilvános béta verzióján keresztül és aa javítás mindenki számára.A javítási jegyzékben azt is megemlítik, hogy minden visszamenőlegesen is érvényes lesz, tehát azok, akik jelentős hibát tapasztaltak, amely megakadályozza a továbbjutást, átállhatnak a nyilvános bétára, hogy megkapják a javítást.Most 18 tétel olvasható a leírásban, de ezzel együtt már készül a második patch is, tehát ha most valami kimaradt, elképzelhető, hogy a következőben javítják.