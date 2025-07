A héten eltűnik a GOG áruházából a Limbo és az Inside

A Limbo és az Inside csütörtökön lekerül a GOG-ról, az áruház így egyetlen nap alatt két ismert puzzle-platformert is elveszít, ennek hivatalos oka nem ismert, de köze van a Playdead két alapítójának vitájához.

A dán indie stúdió, a Playdead által fejlesztett Limbo és Inside puzzle-platformerek 2010-ben, illetve 2016-ban jelentek meg és a minimalista stílus ellenére népszerűek, köszönhetően az elszigetelt és a nyugtalan hangulatuknak. Mindkét játék, ezt a digitális áruház jelentette be.Az ilyen eltávolítások gyakran akciót is jelentenek, ez most is így van, igaz, csak az Inside esetében, amelyet nagyjából 800 forintért vehetünk meg. Mindeközben a Playdead társalapítót, Dino Pattit beperelte a társalapítótársa, Arnt Jensen szerzői jogok miatt.Most Patti azt mondta a 80 Levelnek, hogy a GOG-ról való törlésnek valószínűleg nincs köze a perhez és inkább a Playdead azon törekvéséhez kapcsolódik, hogy Patti nevét eltávolítsák a Limbo és az Inside stáblistájáról.