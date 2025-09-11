A Ghostunner 2, a Monument Valley 2 és a The Battle of Polytopia az Epic Games ingyen játéka

2025. szeptember 11.
Szeptember 4-től 11-ig az Epic Games Store ingyenesen adta a Monument Valleyt, eredetileg a Battle of Polytopiat is erre az időszakra ígérték, de végül egy héttel elhalasztották, így az most szedhető, a Ghostrunner 2-vel és a Monument Valley 2-vel együtt.
 

Az egyébként 5.350 forintba kerülő The Battle of Polytopia általánosságban pozitív értékelést kapott a felhasználóktól, bár a kritikusok kissé alulértékelték. A díjnyertes játék körökre osztott stratégiát ígér gyors tempóval és 4X taktikával egy alacsony poligonszámú világban.

A Monument Valley 2 tulajdonképpen felváltja a múlt heti ingyenes játékot, ugyanis akkor az első rész volt ingyenes. Ez alapból 3.750 forint lenne és szintén szórakoztató rejtvényeket ígér, sokan dicsérik a pályatervezését, de általában azt kritizálják, hogy nem különbözik eléggé elődjétől.

A harmadik ingyenes játék a Ghostrunner 2 (13.990 forint), ami magas pontszámot kapott a Metacritic, az OpenCritic és a Steam oldalakon, de kritika érte azért, mert nem sikerült olyan területeken fejlődnie, ahol az elődjét próbálta továbbfejleszteni. Rengeteg vérre számíthatunk, ugyanis ez egy hardcore belső nézetes slasher, amely egy poszt-apokaliptikus cyberpunk jövőben játszódik.

A három címet szeptember 18. 17 óráig ingyenesen hozzáadhatjuk az Epic Games Store könyvtárunkhoz.
Botyi profilja