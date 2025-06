A Deathloop az Epic Games Store egyik ingyen játéka a héten

Ismét magasra tette a lécet aktuális ingyen játékával az Epic Games Store, hiszen a Bethesda egyik sokszorosan díjnyertes és elismert alkotását adják most ajándékba, méghozzá egy másik huncutság mellett.

A hét fő attrakciója ugyanis a Deathloop lett, amely a Dishonored fejlesztőinek munkájaként egy különleges FPS-játék lett, amelyben két rivális bérgyilkos egy rejtélyes időhurokban rekedt Blackreef szigetén és arra vannak ítélve, hogy ugyanaz a nap örökké megismétlődjön - ha csak mi nem teszünk valamit ellene.A Deathloop mellett egyébiránt az Ogu and the Secret Forest is ingyen megy most az EpiC Games Store-on, ami egy 2D-s kalandjátékként egy csodálatos, kézzel rajzolt világot tár elénk, furcsa lényekkel, akciókkal és fejtörőkkel a középpontban.