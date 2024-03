A Call of the Wild: The Angler című horgászós játék az Epic Games Store egyik ingyen játéka

Ezen a héten is két nagyszerű játékkal örvendeztette meg az ingyen letölthető címek rajongóit az Epic Games Store, sőt két igazi különlegesség érkezett, amelyek mindennek nevezhetők, csak éppen hétköznapinak nem.

Elég csak rögtön a Call of the Wild: The Anglerre gondolni, ami egy nagyszerű horgászós játék lett a sorban, ami a theHunter fejlesztőinek nyitott világú nagyágyúja, melyben csodaszép tájakon élvezhetjük a virtuális horgászat örömeit.A második alkotás az Invincible Presents: Atom Eve lett, ami az Amazonhoz köthető sorozatra épülő kalandjáték, amelyben Atom Eve bőrébe bújva élvezhetünk egy vadonatúj kalandot, miközben mi irányíthatjuk a sztorit, sőt a körökre osztott harcokba is sok beleszólásunk lesz.