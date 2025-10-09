A bétateszt végére csalásmentessé váltak a Black Ops 7 csataterei

Call of Duty: Black Ops 7 bétája a múlt héten indult és eleinte úgy tűnt, hogy tele lesz csalókkal, de néhány nappal később az Activision bejelentette, hogy ezek 97 százalékát 30 percen belül kizárták.

Most, a Team Ricochet üzenetében az Activision kijelentette, hogy csalásellenes eszköze a béta során egyre hatékonyabbá vált. Egész pontosan az első napon a mérkőzések 97,5 százaléka volt csalásmentes, azemelkedett.Azt írták, ez az eredmény több évnyi befektetés, finomítás és együttműködés eredménye, amelyben olyan csapatok vettek részt, akiknek nagyon fontos a fair play, munkájuk azonban ezzel még nem ért véget. Ugyanis a a Ricochet csapata a játék jövő havi teljes megjelenése után is folytatja a tanulást.Hogy hogyan sikerül kiszűrni a csalókat élesben, az leghamarabb november 14-én derül ki, amikor az új CoD debütál PS4-en, PS5-ön, Xbox One-on, Xbox Series X/S-en és PC-n.