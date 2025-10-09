A bétateszt végére csalásmentessé váltak a Black Ops 7 csataterei

Most, a Team Ricochet üzenetében az Activision kijelentette, hogy csalásellenes eszköze a béta során egyre hatékonyabbá vált. Egész pontosan az első napon a mérkőzések 97,5 százaléka volt csalásmentes, az ötödik napra ez az arány 98,8 százalékra emelkedett.
Azt írták, ez az eredmény több évnyi befektetés, finomítás és együttműködés eredménye, amelyben olyan csapatok vettek részt, akiknek nagyon fontos a fair play, munkájuk azonban ezzel még nem ért véget. Ugyanis a a Ricochet csapata a játék jövő havi teljes megjelenése után is folytatja a tanulást.
Hogy hogyan sikerül kiszűrni a csalókat élesben, az leghamarabb november 14-én derül ki, amikor az új CoD debütál PS4-en, PS5-ön, Xbox One-on, Xbox Series X/S-en és PC-n.
