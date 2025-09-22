A Battlefield 6 fejlesztői rájöttek, miért ment félre a 2042

A fejlesztők korábban már említették, hogy a Battlefield 6 egyfajta visszatérés a sorozat korábbi formájához, amelytől eltérő volt a Battlefield 2042. A PCGamesN-nek Jeremy Chubb producer arról beszélt, a 2042 nagyon ambiciózus cél volt, de a 128 játékos és még nagyobb méretű térképek sokak számára nem volt megfelelő élmény.
Elmagyarázta, ezért úgy döntöttek, hogy a következő címben visszatérnek azokhoz az elemekhez, amelyeket a játékosok a Battlefield 3 és 4 játékokban szerettek. A nyílt bétateszt bebizonyította, hogy ez működik, bár természetesen voltak észrevételek, a teszt óriási siker volt.
Hozzátette, a közönségtől jelenleg olyan energiát kapnak, amely egyszerűen elsöprő és egy kicsit más érzés, mint a Battlefield 2042 esetében. Rátért arra is, hogy a csapat együttműködik a közösséggel a Battlefield Labs segítségével.