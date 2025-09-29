27 évvel a megjelenése után PC-s portot kapott a Real Bout Fatal Fury 2: The Newcomers

pc
2025. szeptember 29.
17317
Botyi profilja, adatai
Botyi
Az SNK újból kiadta egyik klasszikus harci játékát, a Real Bout Fatal Fury 2: The Newcomers eredetileg 1998-ban jelent meg a játéktermekben és a Neo Geo otthoni konzolon, de az évek során már többször is újra kiadták.
 

Ez az új verzió, - amely most jelent meg a Steamen, - rollback netcode-ot kínál, ami simább online küzdelmeket tesz lehetővé. Továbbá tartalmaz akár kilenc játékos számára is elegendő lobbikat és számos versenyformátumot: egyenes kiesés, kettős kiesés, körmérkőzések.

Az új gyakorló módban sebességbeállításokkal, felvételi opciókkal és egy hitbox-nézővel csiszolhatjuk képességeinket, ami megkönnyíti annak tanulmányozását, hogy mely mozdulatok érhetnek célba és melyek nem.

Az új újrakiadást a Code Mystics, a régebbi játékok emulálására és remasterelésére szakosodott kanadai stúdió készítette (SNK vs Capcom: SVC Chaos, Worms Armageddon: Anniversary Edition).

Nézd nagyban ezt a videót!



Real Bout Fatal Fury 2: The Newcomers eredetileg 1998-ban jelent meg a játéktermekben és a Neo Geo otthoni konzolon, de az évek során már többször is újra kiadták.'>
nincs még hozzászólás

Real Bout Fatal Fury 2: The Newcomers
7.800 Ft-tól
kövesd a játékot!
 

kapcsolódó hírek, cikkek

Visszatér Joe Higashi a Fatal Fury-ba, idén jön a City of the Wolvesba

Visszatér Joe Higashi a Fatal Fury-ba, idén jön a City of the Wolvesba

Trailert kapott Ken, a Fatal Fury: City of the Wolves következő DLC karaktere

Trailert kapott Ken, a Fatal Fury: City of the Wolves következő DLC karaktere

Jövő héten érkezik Andy Bogard a Fatal Fury: City of the Wolves-ba

Jövő héten érkezik Andy Bogard a Fatal Fury: City of the Wolves-ba

legutóbbi hozzászólások
 

Mivel játszol PC-n?
688541 11

VS
Egér + bill
Kontroller
marco profilja