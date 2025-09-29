27 évvel a megjelenése után PC-s portot kapott a Real Bout Fatal Fury 2: The Newcomers

Az SNK újból kiadta egyik klasszikus harci játékát, a Real Bout Fatal Fury 2: The Newcomers eredetileg 1998-ban jelent meg a játéktermekben és a Neo Geo otthoni konzolon, de az évek során már többször is újra kiadták.

Ez az új verzió, - amely most jelent meg a Steamen, - rollback netcode-ot kínál, ami simább online küzdelmeket tesz lehetővé. Továbbá tartalmaz akárés számos versenyformátumot: egyenes kiesés, kettős kiesés, körmérkőzések.Az új gyakorló módban sebességbeállításokkal, felvételi opciókkal és egy hitbox-nézővel csiszolhatjuk képességeinket, ami megkönnyíti annak tanulmányozását, hogy mely mozdulatok érhetnek célba és melyek nem.Az új újrakiadást a Code Mystics, a régebbi játékok emulálására és remasterelésére szakosodott kanadai stúdió készítette (SNK vs Capcom: SVC Chaos, Worms Armageddon: Anniversary Edition).

