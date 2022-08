A gyilkos járat filmkritika

A nagy nyári pangásban azért akad egy-két produkció, melyek, még ha nem is váltják meg a világot, sokak számára kellemes kikapcsolódást nyújthatnak. Ilyen a kritikánk tárgyát képező A gyilkos járat is, amit a legrövidebben talán úgy lehetne összefoglalni, hogy egy ereszd el a hajam jellegű akcióvígjáték Guy Ritchie stílusában.

A rendező azonban jelen esetben nem a brit fenegyerek, hanem az amerikai David Leitch, aki immár szintén nem kevés gyakorlatot szerzett a műfajban, miután tető alá hozta az Atomszőke, a Deadpool 2. és a Halálos iramban: Hobbs és Shaw című, a nagyközönség körében meglehetősen népszerűvé vált mozikat.A főszerepben látható Brad Pitt sem éppen járatlan a hasonló produkciókban, és itt nem csupán a Ritchie-vel forgatott Blöffre gondolok. Habár Pitt nem kimondottan komikus alkat, a hasonló filmekben általában attól szokott vicces lenni, hogy ő az abszolút kemény csávó, akinek egy arcizma sem rándul, miközben őrültebbnél őrültebb helyzetekbe keveredik - elég, ha csak a Harcosok klubjára vagy a Becstelen brigantykra gondolunk.

Katica (Brad Pitt) már nem vágyik túlságosan mozgalmas megbízatásra

Míg, hősünk, az újabban "Katica" fedőnév alatt futó bérgyilkos (Pitt) látszólag átlagos fickó, aki hadilábon áll a szerencsével. Persze elég hamar kiderül, hogy ez azért nem teljesen fedi a valóságot, és emberünket távolról sem kell annyira félteni, mint amennyire szeretné, hogy összekötője, Maria Beetle (Sandra Bullock) aggódjon érte.Katicának elvileg nincs semmi más dolga aktuális küldetésén, mint hogy megszerezzen egy táskát a Tokió és Kiotó között közlekedő szuperexpresszen, majd leszálljon vele a vonatról. A csak ?Fehér halál? néven ismert maffiavezér (Michael Shannon) által megbízott "Mandarin" (Aaron Taylor-Johnson) és "Citrom" (Brian Tyree Henry) azonban alaposan megnehezíti a dolgát.A játszmába azután még az ártatlan kislánynak tűnő "Herceg" (Joey King), a rejtélyes "Darázs" (Zazie Beetz), egy mexikói bosszúálló és még mások is bekapcsolódnak. De vajon kié lesz a hőn áhított táska, és mi olyat tartalmazhat, amire mindenkinek annyira fáj a foga?

Citrom (Brian Tyree Henry) és Mandarin (Aaron Taylor-Johnson) puhányok és kemények is tudnak lenni

A végleges forgatókönyv egy japán regényen alapul, amely angolul Bullet Train címen jelent meg (ami végül a film eredeti címeként is szolgált). Ennek eredményeként az adaptáció- a kettő közül azért persze inkább az utóbbi dominál, mivel a film a hollywoodi stúdiórendszerben készült.A narratíva középpontjában végig a karma és a szerencsétlenség áll, némileg rámutatva, hogy sokszor csak az számít valójában, honnan nézzük a dolgokat.Egyébként maga a történet, mint az már eddig is sejthető volt, lényegében bérgyilkosok játszmája némi családi és maffiatörténettel fűszerezve: az egymással versengő rosszfiúk (és rosszlányok) kénytelenek rájönni, hogy küldetéseik összefüggnek egymással, míg végül a maga módján minden szál úgymond elvarrásra kerül.

A megtévesztő korú Herceg (Joey King) tudja, hogyan lehet hatni a férfiakra

A mondanivaló tehát igencsak felszínes, a történet pedig erősen közhelyes (időnként a szövegek is), a produkció sokkal inkább a párbeszédekre és az akciókra épít. Ennek megfelelően- tény, hogy az egy helyre való bezártság sokszor igencsak fura szituációkhoz vezet, különösen, ha egymással rivalizáló bérgyilkosokról van szó.Leitch és alkotógárdája egy már, ami alapvetően akkor is működik, ha a váratlan fordulatok nem mindegyike hihető, mivel többnyire még azok is kellőképpen viccesek.A sikerhez nagyban hozzájárul a felettébb színes és változatos szereplőgárda, akik oly módon képesek reagálni egymásra, hogy az szinte végig lekösse a figyelmünket, a nem túl érdekfeszítő sztori ellenére. (A filmben még Channing Tatum is cameozik, és nem is csupán egyetlen röpke jelenet erejéig.) Brad Pitt pedig a hatvanhoz közeledve is remek formában van - a fáma szerint kaszkadőrt igénylő jelenetei kilencvenöt százalékát vele vették fel.

A Farkas (Benito Martinez Ocasio) nem ismer könyörületet, ha a családjáról van szó

A fentiek ellenére a szereposztást több kritika is érte azzal kapcsolatban, hogy az eredeti regényben hiába voltak japánok a karakterek, a mozkóképes változatban a főbb szerepekre jobbára fehér színészeket választottak, miközben az eredeti helyszínt megtartották.



Az efféle részrehajlás valóban kicsit viccesen hat annak fényében, hogy az USA-ban egyenesen törvényileg kényszerítik a filmeseket, hogy mindenféle szerepekre legalább részben színes bőrű színészeket szerződtessenek - adott esetben még akkor is, ha azt maga a szerep egyáltalán nem indokolja...

És persze nem lehetne kerek a történet japán bosszúálló (Hiroyuki Sanada) nélkül...

A gyilkos járat előzetes

Nézői szempontból viszont az a legfontosabb, hogy. Ráadásul ez esetben még az sem számít annyira, hogy ki honnan származik, mivel maga a cselekmény is eléggé "nemzetközi" ahhoz, hogy az egyes típusok lényegében felcserélhetők legyenek.Másrészt azt is tudni lehet, hogy a film eredetileg egy R-besorolású, Die Hard stílusú akció-thriller lett volna Antoine Fuqua rendezésében, végül azonban a stúdió könnyedebbre vette a figurát, és teljességgel elvitte a történetet a komédia irányába. És alighanem éppen ez a mi szerencsénk: ha már egyszer a sztori vagy a mondanivaló nem valami nagy durranás, legalább maga a produkció elég abszurd és vicces ahhoz, hogy a nyári pangás közepette megérjen egy mozijegyet...