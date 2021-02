Gameplay trailert kapott a Call of Duty: Black Ops - Cold War és a Call of Duty Warzone második szezonja

Az Activision és a Treyarch egy friss kedvcsinálót, egy gameplay trailert hozott nyilvánosságra a Call of Duty: Black Ops - Cold War és a Call of Duty Warzone közelgő második szezonjáról, mely várhatóan február 25-én rajtol majd el.

Az alábbi videó páratlan alapossággal igyekszik megmutatni nekünk, hogy milyen sok újdonság és extra várható majd a játék keretein belül a második szezon indulásával, így, vadonatúj képességek, fejlesztések és így tovább.Felsorolni is nehéz lenne tehát, hogy a második évadban mennyi extra vár majd ránk a Call of Duty: Black Ops - Cold War -ban, illetve a Call of Duty Warzone-ban, éppen ezért mutatjuk a gyakorlatban a lényeget, az most többet mond minden szónál.

Nézd nagyban ezt a videót!