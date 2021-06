Friss gameplay videót kapott az E3 2021-on a No More Heroes 3

Bár az idei E3 2021 roppant szegényes volt tartalom tekintetében, de azért így is jutott jó néhány finomság, mint például a várva várt No More Heroes 3 is, amely a Nintendo saját konferenciájáról kapott egy finom kis kedvcsinálót.

Szerencsére nem aprózta el a cég, lévén 25 percnyi anyaggal rukkoltak elő, mely dugig van a gameplay különféle aspektusaival, így végre bővebben is láthatjuk, hogy Travis Touchdown miképp fogja osztani az áldást a harmadik felvonásban. Ha minden a tervek szerint alakul, akkor a No More Heroes 3 várhatóan augusztus 27-án debütál világszerte, és értelemszerűen a Switch exkluzivitásában fog megjelenni.Sajnos a YouTube korhatáros rendszere miatt át kell kattintanotok a linkre, hogy megtekinthessétek a felvételt, azonban utána ne feledjétek megosztani velünk a véleményeteket a játékról!

