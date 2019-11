Devil May Cry és Monster Hunter parfümökkel újít a Capcom

Elképesztő előremenetelt mutatott be az elmúlt hónapokban a Capcom, akik képesek voltak még korábban zsákutcába került sorozataikat is új szintre emelni, így nem véletlen, hogy teljes gőzzel folytatják a brandépítést.

Ennek az egyik alapeleme lett, hogy a minap megnyílt Tokióban a Capcom saját boltja, aminek jóvoltából már nemcsak webáruházból nézelődhetnek a japánok, ha a cég merchandise termékeit szeretnék megvásárolni, ami külön jó hír azoknak, akik meg is akarják szaglászni a vásárlás előtt a termékeket.Hogy ez miért olyan fontos? Mert a Capcom rendhagyó módon, aminek jóvoltából Devil May Cry, Monster Hunter, de akár Ace Attorney illatokat is magunkra kenhetünk majd, de jött egy vagon új merchandise termék, melyeket a kölnikkel együtt természetesen online is bárki megvásárolhat majd a későbbiekben.