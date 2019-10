A Capcom feltámasztaná szunnyadó sorozatait

Elképesztő szárnyalásban van mostanság a Capcom, ezáltal a Devil May Cry, a Resident Evil, a Mega Man, sőt a Monster Hunter neve alatt is folyamatosan érkeznek a jobbnál-jobb alkotások, ezt a sikersorozatot pedig most szeretné fenntartani a kiadó.

Hogy miként kerülhet erre sor? A vállalat a minap benyújtott egy pénzügyi tervezetet, melyben konkrétan leírták, hogy a sikeres pályaív fenntartásának érdekében három dolgot szeretnének megvalósítani, melyek közül a leglényegesebb számunkra az volt, hogyHogy ez mit jelenthet a gyakorlatban? Máris mondjuk: többek között vadonatúj Darkstalkers, Dino Crisis, Onimusha, Okami, Viewtiful Joe, Rival Schools, Final Fight, sőt akár még egy vadonatúj Ghosts 'n Goblins játékot is! Ujjakat keresztbe!