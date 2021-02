Acer Predator XB323U monitor teszt - a nagyképű játékos

Ha monitorokról van szó, akkor bizony az Acer termékei abszolút felső kategóriásnak minősülnek. Rendszerint szállítják a prémium minőséget a különböző árkategóriákban, azonban tény, ami tény, 2021-ben már nem a legegyszerűbb dolog villantani valami újdonságot a kijelzős bizniszben. Mégis most az Acer megpróbálkozott az elsőre talán lehetetlennek tűnő próbálkozással, kiadták az XB323U-t, amit mi le is teszteltünk szerkesztőségünkkel - az alábbiakban a különböző tapasztalatainkat, észrevételeinket és kritikánkat olvashatjátok az Acer egyik legfrissebb kiadványával kapcsolatban.

Már kapásból a külső tekintélyt parancsol magának, hiszen egyfajta gyűrűs megoldás vonja körbe az állványt, ami gondoskodik róla, hogy még véletlenül se remegjen be a képernyő, stabil marad a képernyő a legtöbb esetben., külön öröm, hogy akár Pivot módba is állíthatjuk (vertikális pozíció), ami például a streamerek számára is hasznos lehet, akik a chatjüket szeretnék megjeleníteni az élő közvetítések során.Mindez egy IPS panelt tart meg magán, egy 32 colos, 16:9 képarányú képernyőt, amely. 171,8%-os RGB lefedettséggel operál a kicsike, ami alapján még arra is következtethetünk, hogy munkára is abszolút használható, viszont tény, ami tény, hogy leginkább a gamerek számára lehet kecsegtető a monitor. Ezenfelül 12ms-os válaszidőről szól a fáma, és 16,7 millió színt képes prezentálni az XB323U.

Az Acer Predator XB323U előtt egy 17 colos képernyővel ellátott laptop

Csatlakozók tekintetében annyira azért nem vagyok elhavazva, mint azt vártuk. Van alapvetően kettő darab HDMI 2.0 csatlakozó, egy DisplayPort 1.2-es port, egy USB 3.0, illetve egy 3,5 mm-es audiocsatlakozó. Mindezt a kijelző mögött, az állvány oldalán lelhetjük meg, letisztult és szellős elrendezésben - igazából ezért az árkategóriából pontosan ezt a kaliberű csatlakozó-felhozatalt vártuk., illetve az 1 ms-os válaszidő gondoskodik róla, hogy konkrétan észrevehetetlen legyen az input lag. Már csak azért is egy érdekes darabról van szó az XB323U képében, mert egészen konkrétan ez az első 32 colos, 1440p-s IPS monitor, amely képes kihajtani magából a 170 Hz-et. Természetesen van G-Sync támogatás is, a betekintési szöget pedig 178 fokra értékeli a gyártó.Utóbbi adat egyébként hellyel-közzel meg is állja a helyét, habár mi azért kicsit kevesebbnek éreztük ezt a gyakorlatban. Amit azonban ki kell emelni: bámulatosan kezeli a színeket az XB323U. Néhol egyenesen úgy éreztük magunkat,, olyannyira csodás színhűséget demonstrált, amiben egyébként az SDR és a HDR támogatis is tovább segít, ha esetleg nem elégszünk meg az alapokkal.

Természetesen a G-Sync elmaradhatatlan

Fontos adalék, hogy DisplayPort 1.4-en keresztül tudjuk csak kisajtolni a termékből a 170 Hz-et, HDMI kábel esetében meg kell elégednünk a 144 Hz-cel, de vélhetően utóbbi is bőven tökéletes lesz minden gamer számára. Apropó, gamer vonal: szerkesztőségünk letesztelte számos játékkal a kijelzőt, főként olyanokkal, amik vizualitásban bőven az ipar csúcsát verdesik, és egyenesen leesett az állunk, hogy mivel szembesültünk.Nem, nem trollkodjuk be ide, hogy a Cyberpunk 2077 megfordult rajta, helyette viszont nézzük a tényeket: a Shadow of the Tomb Raider, az Uncharted 4, az Ori and the Will of the Wisps, a The Last of Us Part 2 és. Ha eddig azt hitted, hogy grafikailag láttál már mindent, akkor érdemes meglesned, hogyan fest egy ilyen kijelzőn a Red Dead Redemption 2, merthogy le fogod tenni tőle az álladat, az garantálható. Mi legalábbis kerestünk az állunkat.Az Acer Widget Software-en keresztül állítgathatjuk tüzetesebben a monitor beállításait, ha erre van ingerenciánk, de ezenfelül természetesen a monitoron található miniatűr gombok segítségével is navigálhatunk a beállítások mezején, ha éppenséggel nem vagyunk megelégedve a jelenlegi kalibrációval. Itt mindent módosíthatunk, amit lényegében bármelyik monitornál, úgyhogy ha meglepetés fog minket érni, akkor az nem ezen a téren lesz tetten érhető.

A monitor alján végig rács, alatta a hangszórók

Egyetlen szívfájdalmunk az volt, hogy nem magyar nyelvű menüvel operál a monitor, ami bár nekünk személy szerint nem okozott gondot, de egy magyarországi forgalmazásba került termék esetében úgy véljük, nem irreális elvárás az, hogy szoftveresen is hazánk nyelvét képviselje a termék. Értelemszerűen, mint például a Kékfény üzemmód, miáltal bár homályosabb lesz a kijelző, de óvja a szemünket a káros tényezőktől, no meg persze a célkereszt üzemmód is helyet kapott benne - ideális, ha mondjuk CS:GO-ban AWP-zni támadna kedvünk és nem kenyerünk a zoomolgatás.Számítottunk rá, nem ért minket meglepetésként, főleg ebben az árkategóriában: mondjuk ki,. Tipikusan monitoros hangzást kínál, és ahogyan az várható volt, a 2 Wattos megoldás nem fog csodát művelni. Érdemes azon nyomban rákötni valamiféle külső hangszórót, hogy teljes pompájában kényeztessen minket az audiovizuális élmény, legalábbis mi elpazarolt élménynek neveznénk azt, ha valaki egy ilyen csodaszép megjelenítés mellé párosítaná azt a fajta hangzást, amivel itt egyébként találkozni.Mit is lehetne summa summarum mondani az XB323U-ról? Ami a legfontosabb: ez egy igazi, vérbeli gamer monitor, annak minden egyes aspektusa azért kiált, hogy futtassuk rajta a leggyönyörűbb játékokat, és hadd tegye azokat még csodásabbá. Jó, RGB világítással éppenséggel nem dolgozik, ami alapján manapság sok laikus "gamer" címszóval bélyegzi meg az informatikai termékeket, de ha egy kicsit hajlandóak vagyunk a dolgok mögé látni, akkor bizony észrevehetjük, hogy csúcskategóriás gamer eszközzel szemezünk.

Ebben a szegmensben kifejezetten helytakarékos ez a vastagság

És ez még nem minden. Bár alapvetően mi azt javasoljuk, hogy, ellenben úgy vettük észre, hogy a munka területén is elképesztően hasznos társnak bizonyul a hihetetlen színpontossága miatt. Akkor ennek ellenére miért mondjuk mégis azt, hogy ez egy gamer monitor? Egészen egyszerű: munkára ennél jóval olcsóbban is találni specializáltan olyan kijelzőt, ami hozza ezt - és ott nincs szükség a 170 Hz-es képfrissítési rátára.Mennyi az annyi, jöhet a jogos kérdés. Az Acer Predator vonulat XB323U monitora, ami megint csak jelzi, hogy egy elit cuccról van szó, ellenben a cikkünk egy korábbi mondata tökéletesen összefoglalja, hogy mit kapunk ezért az árért: azokat a videojátékokat mutatja meg új arculatban és emeli egy totálisan új szintre, melyekről korábban azt hittük, hogy már láttuk őket teljes pompájában. Ez pedig,